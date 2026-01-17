Puebla consolida Polo de Desarrollo en San José Chiapa

El Gobierno de Puebla consolida el Polo de Desarrollo para el Bienestar en San José Chiapa, con acciones que fortalecen el desarrollo económico, educativo y tecnológico del estado. El gobernador Alejandro Armenta subrayó que esta política pública prioriza a la educación y a las comunidades históricamente rezagadas.

Agregó que la estrategia de justicia energética beneficia a comunidades sin acceso a la red eléctrica mediante proyectos científicos desarrollados con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), que fortalecen la productividad agrícola y la soberanía tecnológica en las comunidades.

Al recordar que en Puebla existían mil 100 escuelas sin energía eléctrica al inicio de su administración, el gobernador Alejandro Armenta señaló que se inició su atención mediante sistemas fotovoltaicos. Detalló que 150 escuelas fueron electrificadas durante el último año y que en el presente ejercicio se intervendrán más de 700 planteles, con el objetivo de reducir de manera contundente la brecha educativa y tecnológica en zonas rurales y de difícil acceso.

El director general de la Agencia de Energía de Puebla, Rodolfo Camacho Hernández, explicó que el proyecto de electrificación responde al mandato del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables que no cuentan con acceso a la red eléctrica y de promover la construcción de infraestructura estratégica como la subestación de San José Chiapa.

Detalló que este esfuerzo incluye la instalación de paneles solares, equipos de cómputo, internet satelital y proyectores en escuelas, así como proyectos productivos que fortalecen la economía local, resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de Puebla y el INAOE a través de la Agencia de Energía.

Al respecto, el director del INAOE, Julián Sánchez de la Llave, destacó que el proyecto representa un ejemplo de ciencia y desarrollo tecnológico con beneficio inmediato para las comunidades. Explicó que los sistemas agroecológicos y fotovoltaicos permiten generar energía limpia y producir alimentos en un mismo espacio, con impacto directo en campesinas y campesinos. Este modelo, desarrollado en Puebla, se ampliará a una escala mayor, adelantó.

