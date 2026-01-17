Realizan traslado aéreo de paciente crítico desde Izúcar a Puebla

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, coordinó un traslado aéreo del municipio de Izúcar de Matamoros a la ciudad de Puebla, para el traslado de un paciente en estado crítico.

De acuerdo con el reporte médico, se trata de un hombre de 57 años, quien ingresó el pasado 13 de enero al Centro Médico Cristo Rey, en Izúcar de Matamoros.

Debido a su estado clínico, el paciente presentó un cuadro de alta complejidad, caracterizado por choque séptico y falla orgánica, por lo que requirió atención médica especializada de manera inmediata.

En este tenor, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) realizó el traslado aéreo con destino al helipuerto del Hospital General del Sur, a fin de continuar con su atención conforme a los protocolos establecidos.

Te recomendamos: