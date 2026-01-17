Frente Frío 29 provocará heladas, lluvias y vientos fuertes en Puebla

El ingreso del Frente Frío número 29 al territorio nacional provocará un marcado descenso de temperatura, lluvias intensas y vientos fuertes en el estado, principalmente en la Sierra Norte y la Sierra Nororiental durante el fin de semana, de acuerdo con autoridades de Protección Civil.

Se prevén heladas, bancos de niebla y posibles nevadas o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Citlaltépetl.

Para garantizar la seguridad de la población, el Gobierno de Puebla mantiene en funcionamiento 65 dormitorios seguros, habilitados para atender a la población vulnerable que requiera una pernocta, en coordinación y colaboración permanente con el Sistema Estatal DIF y los ayuntamientos.

Se recomienda a la población:

Abrigarse bien, cubrir rostro, cabeza y manos.

Evitar exponerse por tiempo prolongado al aire libre, especialmente niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Mantener ventilación adecuada al usar calentadores y no dormir mientras están encendidos.

Conducir con precaución, en velocidad baja o moderada ante niebla o posibles placas de hielo en carreteras.

Reportar emergencias al 9-1-1 y mantenerse informado a través de medios oficiales.

