San Martín Texmelucan convoca a tramitar cartilla militar

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, convoca a los jóvenes clase 2008 y remisos (jóvenes que nacieron en 2007 o años anteriores) a inscribirse para obtener la cartilla del Servicio Militar Nacional; esta convocatoria permanecerá abierta de enero hasta el 15 de octubre de 2026.

Los jóvenes interesados en obtener su Cartilla de Servicio Militar Nacional deberán presentarse en la Junta Municipal de Reclutamiento en la Presidencia Municipal de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, con su documentación correspondiente para iniciar el registro.

Para iniciar el proceso de registro, se deben presentar los siguientes requisitos: 4 fotografías a color tal y como lo requiere el servicio militar nacional; documentos en original y copia: acta de nacimiento, último grado de estudios, INE (en caso de ser mayores de edad), CURP y comprobante de domicilio. Este trámite es personal y presencial para la toma de huellas dactilares.

Cabe destacar que este trámite es necesario, de acuerdo con el Artículo 1º de la Ley del Servicio Militar Nacional, donde se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, entre los 18 y 40 años.

