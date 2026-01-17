Hipólito Osorio asume dirección de la Policía Auxiliar de Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, tomó protesta a Hipólito Osorio Serrano como director general de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana.

En su carácter de nuevo titular, asumirá la responsabilidad de coordinar las acciones operativas, administrativas y estratégicas de la Policía Auxiliar, con el objetivo de fortalecer los servicios de seguridad, custodia y vigilancia que se brindan a los sectores público y privado del estado.

Como parte de sus primeras actividades, realizó un recorrido por las áreas operativas y administrativas, con el propósito de establecer lazos de coordinación interna, a fin de continuar la consolidación de la Corporación como un referente en la prestación de servicios que otorga.

Te recomendamos: