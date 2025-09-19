No se reducirá matrícula en la Escuela Normal de Teteles

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública estatal, sostuvo una nueva reunión con las integrantes del Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, dando seguimiento a los compromisos asumidos el pasado 8 de septiembre. El encuentro contó con la participación de autoridades federales, estatales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Durante la mesa de trabajo se destacó el cumplimiento de los acuerdos previos y se ratificó que no habrá reducción en la matrícula de nuevo ingreso, trabajando de manera conjunta para que 120 aspirantes puedan incorporarse a la institución. Se acordó que el Consejo Estudiantil definirá con su base la fecha de entrega de las instalaciones para reactivar plenamente los procesos académicos.

Las partes formalizaron el compromiso de sostener reuniones periódicas que garanticen el desarrollo educativo de las normalistas, con apego irrestricto a sus derechos humanos. El Gobierno del Estado reiteró su disposición permanente para atender las demandas del Consejo Estudiantil dentro de un marco de respeto y legalidad, manteniendo el diálogo abierto y constructivo que ha caracterizado este proceso.

La reunión mostró avances en el proceso de negociación, con ambas partes mostrando voluntad para alcanzar soluciones que beneficien a la comunidad estudiantil.

