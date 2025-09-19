Sol Díaz, piloto poblana, lista para la Trucks México Series en Querétaro

El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud, dirigida por Gaby “La Bonita” Sánchez, busca que las y los deportistas emblema que representen a la entidad lo hagan con orgullo en las competencias en que participen.

En este marco, la piloto poblana Sol Díaz buscará la victoria este fin de semana en la décima fecha del campeonato de Trucks México Series, que se correrá el 21 de septiembre en el Autódromo de Querétaro.

Su participación será en el óvalo queretano de mil 275 metros de longitud, en el que Sol ya ha tenido actuación en la camioneta #17 Vida Divina / Armand Puyolt / Por Amor a Puebla, del equipo Car Motion. Cabe recordar que esta plaza recibió la 5.ª fecha, punto a favor para ella al tener ese conocimiento para sacarle el mayor provecho posible.

“Ahora nos toca volver a Querétaro, eso es muy bueno, porque no iniciamos desde cero, ya conocemos la pista y ahora la intención será mejorar lo que hicimos en la anterior visita. Por último, agradecer enormemente a mi patrocinador oficial, Armand Puyolt, CEO de Vida Divina, y por supuesto al Gobierno del Estado de Puebla, con el invaluable respaldo del gobernador Alejandro Armenta”, indicó la joven piloto.

Será este domingo cuando se dé el desafío semifinal de la Temporada Regular, pactado a 70 vueltas con la bandera verde que ondee a las 11:45 horas, donde Sol Díaz tendrá una nueva oportunidad para seguir la obtención de puntos.

