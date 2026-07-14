Gobierno federal reporta reducción de 48% en homicidios dolosos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los homicidios dolosos disminuyeron 48 por ciento, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026.

La mandataria atribuyó la reducción a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, lo que representa 41 homicidios menos por día respecto al inicio de su gobierno.

Señaló que los homicidios aumentaron de 28 a 70 casos diarios entre los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, mientras que con Andrés Manuel López Obrador comenzaron a disminuir.

Asimismo, aseguró que en su administración no se protege a ninguna persona involucrada en delitos y destacó la detención de 15 funcionarios provenientes de distintos partidos políticos.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que junio de 2026 registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo desde 2015.

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En ese sentido, precisó que el primer semestre de 2026 alcanzó un promedio de 49.7 homicidios diarios, el nivel más bajo para ese periodo desde 2016, según estadísticas oficiales.

Durante el primer semestre del año, ocho entidades concentraron el 54 por ciento de los casos, mientras 29 estados redujeron su promedio diario respecto al mismo periodo de 2025.

Además, agregó que los delitos de alto impacto disminuyeron 32 por ciento entre octubre de 2024 y junio de 2026, además de registrar una reducción anual preliminar de 53 por ciento.

Por su parte, Omar García Harfuch informó que durante la administración fueron detenidas más de 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto y aseguradas 31 mil armas de fuego.

Asimismo, Rosa Icela Rodríguez indicó que la estrategia de Atención a las Causas permitió otorgar 7.3 millones de servicios e intercambiar 11 mil 684 armas mediante programas sociales.

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