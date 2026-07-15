Sheinbaum propone ley para homologar el delito de feminicidio

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio.

La propuesta busca homologar en todo el país los mecanismos de investigación y sanción para garantizar cero impunidad en los casos de este hecho delictivo.

Señaló que, como primera mujer presidenta de México, asumió la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia y garantizar sus derechos.

La mandataria destacó que el feminicidio registra una disminución de 36 por ciento respecto a 2021; sin embargo, afirmó que el objetivo es erradicar este delito.

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Luisa María Alcalde explicó que se establece una definición homologada del feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género.

El proyecto contempla 10 razones para acreditar el delito, entre ellas violencia sexual, agresiones, estereotipos, prejuicios, además de penas de 50 a 70 años.

Asimismo, establece 19 agravantes que aumentan la sanción cuando la víctima sea embarazada, tenga discapacidad, sea periodista o defensora civil.

La iniciativa elimina beneficios como amnistías, criterios de oportunidad o reducción de penas; establece la pérdida de derechos sucesorios, tutela o custodia.

Editor: César A. García

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