Congreso descarta cambios a la “Ley Casco” pese a protestas

Pese a las inconformidades y movilizaciones por parte de motociclistas, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, descartó cambios en la denominada “Ley Casco” y defendió su aplicación.

En entrevista, el coordinador de la bancada de Morena reconoció el derecho de los grupos bikers a manifestar su postura en contra de las disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que les obliga a portar un chip electrónico en el casco.

Sin embargo, defendió que el objetivo de las reformas aprobadas hace un año es reforzar la seguridad pública e inhibir los delitos que se cometen a bordo de motocicletas, con la identificación de los conductores y un control de las unidades que circulan.

El legislador enfatizó que no están cerrados al diálogo con los manifestantes, ya que cualquier ley es perfectible; sin embargo, defendió su entrada en vigor.

“Lo que está ahorita vigente debe ser; vamos a escuchar las voces y, si hay algo que mejorar, lo vamos a mejorar; todo es perfectible con mucho gusto, pero siempre y cuando cuidemos la seguridad de las y los poblanos”, sentenció.

El área de atención ciudadana del Poder Legislativo recibió a un grupo de motociclistas que se manifestó en la sede del Congreso, quienes se oponen a portar el chip que sería entregado a partir de este miércoles en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del gobierno estatal.

#Puebla 🗣️ El presidente del @CongresoPue, Pável Gaspar, descartó cambios en la “Ley Casco”, pese a la inconformidad de motociclistas.



Aunque se dijo abierto a escuchar a los manifestantes, resaltó que las reformas se aprobaron desde hace un año para inhibir la comisión de… pic.twitter.com/NOdJztOyWZ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 15, 2026

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¿En qué consiste la Ley Casco?

La Ley Casco contempla la obligatoriedad de que los conductores porten distintivos específicos y se sometan a un control regulado en Puebla.

Los usuarios de motocicletas deberán inscribirse formalmente en un registro estatal que será administrado y controlado por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) del estado.

La Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) será la dependencia encargada de suministrar y colocar los distintivos de identificación obligatorios, los cuales consistirán en chips electrónicos.

Editor: César A. García

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