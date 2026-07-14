Priscila Ramírez se perfila para la Unidad Técnica de la ASE

La Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Congreso de Puebla aprobó el nombramiento de Priscila Ramírez Plata como nueva titular de la Unidad Técnica, encargada de supervisar el desempeño del organismo fiscalizador.

La propuesta avalada por la comisión será turnada al Pleno del Poder Legislativo para su discusión y eventual ratificación durante la sesión ordinaria programada para este miércoles 15 de julio.

La diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Norma Pimentel Méndez, detalló que la designación de Ramírez Plata obtuvo el voto de la mayoría de los integrantes del órgano colegiado.

Esto a pesar de que el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Castro Martínez, propuso a Rafael Cepeda Morales como opción para el cargo.

La llegada de la nueva titular se da en sustitución de Francisco Muñoz Violante, quien presentó su renuncia irrevocable la semana pasada.

Te puede interesar: Diputados exigen auditoría forense a Agua de Puebla por mal servicio

Priscila Ramírez cuenta con una formación académica que incluye tres licenciaturas y un posgrado, además de acreditar 20 años de trayectoria dentro del servicio público.

Entre sus cargos anteriores destacan encomiendas laborales en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y, posteriormente, funciones en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla bajo la gestión de Gilberto Higuera Bernal.

Cabe recordar que la Unidad Técnica de la Comisión de Control de la ASE fue creada en diciembre de 2021, producto de un paquete de reformas constitucionales impulsado por el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Desde su puesta en marcha, la dirección de este organismo fiscalizador ha estado a cargo de Ana Gabriela Lepe Quiroz, Rosa Maritza Vergara Gámez y el recientemente saliente Francisco Muñoz Violante.

Editor: César A. García

Te recomendamos: