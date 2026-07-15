Rechazan que detención de Rafael N. sea un montaje o “chivo expiatorio”

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Andrés Villegas Mendoza, rechazó que la detención de Rafael N., presunto ‘Tirador de la Vía Atlixcáyotl’, se trate de la fabricación de un “chivo expiatorio”.

En entrevista, el legislador de Morena hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en la desinformación y a confiar en las investigaciones técnicas que se llevaron a cabo por parte de las autoridades.

Afirmó que la detención del hombre imputado es el resultado de una investigación coordinada entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) que se prolongó durante meses.

En ese sentido, subrayó la importancia de validar las indagatorias científicas y el esfuerzo coordinado de las corporaciones de los tres niveles de gobierno para dar certeza a la seguridad metropolitana.

“Hay que confiar en nuestras instituciones, hay que confiar en la investigación, hay que confiar en la fiscal y en el vicealmirante Francisco Sánchez; están haciendo un gran trabajo y, en este sentido, dan resultados”, puntualizó.

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A la par, Villegas Mendoza recordó que los elementos de las fuerzas públicas fueron recibidos a balazos por el presunto agresor al momento de ejecutar su detención en Residencial Santa Fe, durante la madrugada del martes.

Además, adelantó que la Fiscalía continuará desahogando e informando de manera paulatina los detalles y avances del caso conforme avancen los procesos judiciales correspondientes, reiterando que lo primordial es garantizar que no haya impunidad.

A Rafael N., identificado como el ‘Tirador de la Atlixcáyotl’, se le atribuyen al menos 10 ataques con arma de fuego a automovilistas que circulaban sobre dicha vialidad.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre de 65 años, empresario farmacéutico y de origen español, disparaba desde una camioneta en movimiento y que no portaba placas.

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Editor: César A. García

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