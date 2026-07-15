Investigan hallazgo de dos cuerpos en la Puebla-Orizaba

Una investigación ministerial fue iniciada tras el hallazgo de dos cuerpos abandonados en las inmediaciones de una autopista Puebla-Orizaba, con altura de Acatzingo. Conductores que transitaban por la zona alertaron sobre la presencia de las víctimas.

Las primeras indagatorias buscan establecer dónde ocurrió el crimen, ya que existe la hipótesis de que ambas personas fueron privadas de la vida en un lugar distinto y posteriormente trasladadas hasta el punto donde fueron encontradas.

Entre las líneas de investigación también se analiza un posible vínculo con hechos registrados en el municipio de Tepeaca, aunque hasta el momento no existe un informe oficial respecto a estos hechos.

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Las víctimas permanecen en calidad de desconocidas y sus restos fueron llevados al anfiteatro para la práctica de los estudios forenses que permitan conocer su identidad y las causas precisas de su muerte.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Editor: César A. García

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