FGE podría sumar nuevos delitos a investigación contra Rafael N.

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó que la investigación contra Rafael N., presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, podría ampliarse con nuevos delitos; además, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo en el que el empresario haya estado involucrado.

En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que este día se realizará la audiencia para imputar a Rafael N. delitos como tentativa de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena, ataques peligrosos y posibles violaciones relacionadas con la posesión de armas de fuego.

Indicó que están en espera de que rinda su declaración y que hasta ahora los agentes ministeriales no lo han podido entrevistar, por lo que se desconoce qué motivó los ataques contra automovilistas, aunque mencionó que se trabaja en la elaboración de su perfil psicológico.

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Asimismo, explicó que durante el cateo a los inmuebles de Rafael N. fueron localizadas varias armas, por lo que ya se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) verificar si todas cuentan con el registro correspondiente o si alguna se encontraba de manera irregular, pues refirió que contaba con registro de diversas armas para caza.

Pastor Betancourt reveló que la FGE también revisa carpetas de investigación de años anteriores que permanecían sin resolver, para determinar si existe alguna relación con Rafael N.

Por ello, exhortó a las personas que identifiquen al detenido como presunto responsable de otros hechos a presentar su denuncia, a quienes aseguró que todas las investigaciones se realizarán con apego a la legalidad y al debido proceso.

🗣️ Rafael "N" tenía permisos de la Sedena para portación de armas de caza, por ello se solicitó información sobre si el armamento incautado corresponde a las autorizadas, señaló la fiscal Idamis Pastor Betancourt



Además, mencionó que se investigarán otros delitos ocurridos en… pic.twitter.com/JY0AE70PZr — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 15, 2026

Editor: César A. García

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