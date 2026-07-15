Tráiler cae a barranco en Xicotepec; hay un muerto y dos heridos

Un hombre perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas luego de que un tráiler se precipitara a un barranco durante la madrugada de este miércoles sobre la carretera federal Pachuca-Tuxpan, a la altura del kilómetro 142, en el paraje conocido como La Herradura, cerca de la comunidad de Villa Ávila Camacho (La Ceiba), perteneciente al municipio de Xicotepec.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga circulaba con dirección a Xicotepec cuando, al tomar una curva, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que saliera del camino y cayera al barranco, donde terminó impactándose contra un árbol.

En el tráiler viajaban tres personas. Dos de ellas resultaron gravemente lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Rural del IMSS de Villa Ávila Camacho (La Ceiba) para recibir atención médica, mientras que una tercera perdió la vida en el lugar. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de Xicotepec para realizar las diligencias correspondientes.

Te puede interesar: Motociclistas protestan por fallas en entrega de engomados para cascos

El rescate de los ocupantes se complicó debido a que la cabina del tráiler quedó completamente destrozada tras el impacto, por lo que fue necesaria la intervención coordinada de los cuerpos de emergencia para liberar a las víctimas.

Las labores para retirar la unidad de carga, así como las diligencias ministeriales, ocasionaron el cierre temporal de la carretera federal Pachuca-Tuxpan en ambos sentidos. La circulación fue restablecida después de las 10:00 horas, una vez concluidos los trabajos en la zona.

Editor: César A. García

Te recomendamos: