Hallan a niño de tres años caminando solo en carretera

Asombro causó en pobladores, un menor de tres años deambulando solo en la carretera durante la madrugada sobre el bulevar que conduce a la comunidad de San Simón Yehualtepec, sin que hasta el momento se sepa mayor información.

Fueron testigos que circulaban por la zona a altas horas de la noche quienes se sorprendieron al ver al menor de edad de entre tres y cuatro años caminando en la oscuridad sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán.

En un video que fue captado por testigos de la situación, se aprecia como un vecino alcanza al pequeño y al instante, una patrulla municipal también se detiene para recoger al niño, quien se encuentra calmado y no lloraba; a pesar de que las autoridades empiezan a platicar con el niño para saber de qué parte venía, para tratar de encontrar a sus familiares, este no supo dar respuesta debido a que no podía hablar.

Por el momento se desconoce el estado de salud del menor y su identidad, ya que las autoridades de Yehualtepec no han emitido mayor información sobre el caso.

Editor: Renato León Aranda

