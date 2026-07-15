Gobierno de Puebla revisará contratos de Rafael N. tras su detención

Tras la detención de Rafael N., señalado como presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, el gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que empresarios podrían presentar denuncias en su contra; además, que se inició una revisión para determinar si el detenido obtuvo contratos como proveedor de su administración.

En conferencia de prensa, el mandatario informó que, luego de la captura, diversos integrantes del sector empresarial se acercaron a él para compartir información relacionada con Rafael N., e incluso una persona le manifestó su disposición de acudir ante la Fiscalía de Puebla para denunciar presuntos hechos en los que estaría involucrado.

“Nos han buscado personas del ámbito empresarial que nos han compartido información, una persona está dispuesta a presentar ante la Fiscalía un testimonio donde señala presuntamente a esta persona”, declaró.

Explicó que dichos señalamientos serán integrados a las investigaciones para determinar si existen otros posibles delitos vinculados con el empresario, quien desde la gestión del exgobernador Melquiades Morales se dedica a la comercialización de equipo médico y material farmacéutico.

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En ese sentido, informó que instruyó a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) revisar si Rafael N. logró contratos a través de sus empresas con el Gobierno del Estado en la actual administración, ya que existen antecedentes de que desarrolló su actividad empresarial desde hace varios sexenios.

Afirmó que, en caso de confirmarse la existencia de contratos, ello no constituye por sí mismo una conducta irregular, pues el hoy detenido se desempeñaba públicamente como proveedor.

Alejandro Armenta enfatizó que las investigaciones continuarán sin distingos y advirtió que cualquier persona que haya cometido un delito deberá responder ante la justicia, independientemente de su actividad empresarial o de sus posibles vínculos con administraciones pasadas.

🗣️ @armentapuebla_ informó que solicitó a la Secretaría de Finanzas investigar si su administración tenía algún contrato con empresas de Rafael N., ya que tiene historial como preveedor de equipo médico y farmacéutico. pic.twitter.com/gw1xl8BxoO — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 15, 2026

Editor: César A. García

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