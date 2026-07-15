Armenta destaca captura del presunto “tirador de la Atlixcáyotl”

“En Puebla no hay lugar para la impunidad”, aseveró el gobernador Alejandro Armenta Mier al sostener que cualquier persona que cometa un delito en la entidad será investigada, localizada y presentada ante la autoridad competente, sin importar quién sea o dónde se esconda.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal emitió un pronunciamiento sobre la captura de Rafael N., quien es señalado como el presunto tirador de Vía Atlixcáyotl, cuyos actos generaron temor en la sociedad poblana durante los últimos meses.

En su mensaje, celebró la coordinación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la captura del supuesto responsable de disparar en contra de 10 unidades mientras circulaban por dicha vialidad.

“Este resultado es producto de la investigación, la inteligencia y la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia (…) En Puebla tenemos una convicción muy clara: aquí no hay lugar para la impunidad”, resaltó.

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Enfatizó que “cuando se atenta contra la paz y la tranquilidad de las familias poblanas, el Estado actúa” y señaló que las investigaciones se desarrollan con sustento en pruebas y con pleno respeto a los derechos de todas las personas.

Alejandro Armenta advirtió que su administración no cederá espacios a la delincuencia y sostuvo que en Puebla prevalece una estrategia basada en la investigación, la coordinación institucional, el respeto al debido proceso y una política de cero impunidad.

Asimismo, señaló que su administración mantendrá la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer las acciones de seguridad y garantizar la aplicación de la ley “sin privilegios y sin excepciones”.

#Puebla 🚨 El gobernador Alejandro Armenta Mier reconoce a los distintos organismos de seguridad que participaron en el operativo para detener a Rafael N., el presunto "Tirador de la Vía Atlixcáyotl". pic.twitter.com/71FgCU73ck — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 15, 2026

Editor: César A. García

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