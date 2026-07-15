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martes, julio 14, 2026
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BUAP reconoce a primera generación de licenciaturas de la UPA

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Foto: BUAP.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió la graduación de la primera generación de las licenciaturas en Gestión de la Información y en Humanidades, que ofrece la Universidad para Adultos (UPA) de la BUAP.

En la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria, la doctora Lilia Cedillo felicitó a los 64 egresados de la UPA; a la par, reconoció el esfuerzo y dedicación que realizaron durante tres años para concluir de manera satisfactoria sus estudios.

La directora de la UPA, Hilda Ocaña Meléndez, les recordó a los alumnos de ambas licenciaturas que la educación, además de ser un derecho, es una decisión que transforma vidas.

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