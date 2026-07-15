James Franco asegura que es vigilado por extraterrestres

El actor estadounidense James Franco, conocido por interpretar a Harry Osborn en la trilogía original de Spider-Man, volvió a captar la atención del público tras afirmar que presuntamente es vigilado por extraterrestres. Sus declaraciones, acompañadas de videos publicados en TikTok, han provocado una gran ola de reacciones entre sus seguidores y usuarios de redes sociales.

Tras varios años de ausencia, reapareció en plataformas digitales para compartir una serie de publicaciones en las que asegura haber vivido un extraño encuentro. En uno de los videos, incluso muestra imágenes captadas en cámaras de seguridad en las que aparece una figura con apariencia similar a la de un extraterrestre cerca de su vivienda.

Las publicaciones rápidamente se hicieron virales y dividieron opiniones. Mientras algunos internautas creen que el actor realmente intenta compartir una experiencia fuera de lo común, otros consideran que podría tratarse de una estrategia publicitaria relacionada con algún próximo proyecto cinematográfico, aunque él mismo ha negado que formen parte de una película.

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Del mismo modo, el actor ha insistido en que sus declaraciones son genuinas e incluso ha dejado mensajes en los que asegura que continuará compartiendo más material sobre el supuesto fenómeno, lo que ha incrementado la expectativa entre sus seguidores.

Hasta el momento no existe evidencia que confirme las declaraciones sobre la presencia de extraterrestres. Sin embargo, sus publicaciones continúan generando millones de reproducciones y mantienen abierto el debate en redes sociales sobre si se trata de una experiencia real, una broma o una elaborada estrategia mediática.

Editor: Arturo Medina

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