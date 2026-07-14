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Rescatan a 20 animales abandonados en inmueble de Guadalajara

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Siete perros y 12 aves fueron rescatados de una vivienda en Guadalajara, Jalisco. / Foto: Especial.

Una denuncia ciudadana permitió a autoridades de Jalisco rescatar a 20 animales que permanecían en condiciones de abandono dentro de un inmueble ubicado en la colonia Valentín Gómez Farías, en Guadalajara. Entre los ejemplares localizados había siete perros de talla grande y 12 aves, además de un ave que fue encontrada sin vida.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el reporte advertía que los animales llevaban varios días sin acceso a suficiente alimento y agua, situación que incluso provocó que algunos comenzaran a agredirse entre sí para sobrevivir. Tras verificar la denuncia, agentes ministeriales solicitaron una orden de cateo para ingresar a la vivienda.

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Durante una inspección, médicos veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal de Guadalajara confirmaron que los perros y las aves presentaban signos de desnutrición, deshidratación y deterioro físico, por lo que fueron retirados del lugar para recibir atención especializada y permanecer bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía informó que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes por el presunto delito de crueldad animal. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato o abandono que ponga en riesgo la vida de los animales, ya que este tipo de reportes resulta clave para atender situaciones similares.

Editor: Arturo Medina

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