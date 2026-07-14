Laura Artemisa destaca avance de Agua para el Bienestar

“Hasta este momento se ha beneficiado a cinco mil 820 familias con el programa de Agua para el Bienestar Por Amor a Puebla; trabajamos conforme a lo establecido para alcanzar la meta de beneficiar a 36 mil hogares”, explicó Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, durante su participación en la conferencia matutina encabezada por el gobernador Alejandro Armenta.

En este esfuerzo, se atendió a un total de 93 colonias, con la entrega de más de 4.6 millones de litros de agua, mediante 582 recorridos realizados en las microrregiones 9, 10, 11, 16, 17, 19 y 20. Estas cifras reflejan la magnitud del trabajo operativo y la coordinación territorial que se mantiene para garantizar el acceso al vital líquido en las comunidades.

“Refrendamos el compromiso de atender con dignidad y constancia a las familias poblanas. Cada acción suma para que el agua llegue a los hogares que más lo necesitan”, expresó Laura Artemisa García.

La secretaria de Bienestar destacó que el trabajo se realiza de manera regular; además, exhortó a los interesados a ingresar a la plataforma de registro, o bien acudir directamente a la dependencia.

“Tenemos casi 6 mil familias registradas en la plataforma y necesitamos identificar quiénes requieren del servicio. Invitamos a que se acerquen a los y las delegadas de las microrregiones para recibir el apoyo de manera oportuna”, resaltó Laura Artemisa García.

Asimismo, señaló que este programa comprende siete municipios de la zona metropolitana y mantiene abierto el registro a través de la página web https://www.aguaparaelbienestar.com, para que más familias puedan recibir este beneficio.

“Con unidad y trabajo comunitario, construimos soluciones que fortalecen la confianza y el bienestar de nuestra gente”, añadió Laura Artemisa García.

Finalmente, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quienes con hechos reiteran su compromiso con el bienestar de las familias poblanas.

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