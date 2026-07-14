Puebla lanza el Premio al Origen 2026 para el mezcal

Con el propósito de fortalecer la calidad, la certificación y el posicionamiento del mezcal poblano, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, presentó la convocatoria del concurso “Premio al Origen 2026, Cata de Mezcal y Destilados de Agave”, una iniciativa que reconoce la excelencia de las y los productores y promueve el valor cultural, histórico y económico de este destilado emblemático de Puebla.

En la conferencia matutina, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que este certamen forma parte del Encuentro Nacional del Mezcal Puebla 2026, que se realizará del 3 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Puebla, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Explicó que el “Premio al Origen” refleja una nueva visión para el desarrollo del campo, basada en la calidad, la identidad, la innovación y el valor agregado. Señaló que el futuro del sector agroalimentario no depende únicamente de producir más, sino de producir mejor y con reconocimiento al conocimiento heredado por generaciones.

Altamirano Pérez destacó que el mezcal poblano fue el primer producto seleccionado para este reconocimiento por expresar la riqueza cultural, histórica y productiva del estado. Los días 9 y 10 de julio se efectuó la primera etapa con la evaluación técnica de 80 muestras de mezcal elaboradas por productoras y productores de municipios con denominación de origen.

Para garantizar un proceso profesional, transparente e imparcial, participaron 20 especialistas certificados provenientes de Puebla, Ciudad de México y Michoacán. Cada muestra pasó por un riguroso análisis sensorial y fisicoquímico conforme a estándares internacionales y a la Norma Oficial Mexicana 070, con valoración de atributos como aroma, sabor, cuerpo, equilibrio, persistencia y autenticidad. De esta evaluación surgirán los mezcales acreedores a las distinciones Gran Oro, Oro y Plata, reconocimientos que acreditan la excelencia y calidad de los mejores destilados de Puebla.

Actualmente, Puebla cuenta con alrededor de 300 marcas de mezcal y una producción cercana a 600 mil litros en 19 municipios. De 2018 a la fecha, el sector registra inversiones por mil 200 millones de pesos y la superficie cultivada pasó de 3 mil a 20 mil hectáreas. Además, el precio del mezcal, que anteriormente no superaba los 80 pesos por botella a granel, hoy alcanza valores de entre 150 y mil 200 pesos mediante esquemas de comercialización cooperativa.

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