DIF San Andrés Cholula apoya a embarazadas en situación vulnerable

Serán un total de 46 futuras madres de familia del municipio de San Andrés Cholula, que viven en situación de vulnerabilidad, quienes recibirán por parte del DIF municipal el apoyo dentro del programa “Cambiando Vidas con Kits para Mujeres Embarazadas”.

La coordinadora del Sistema Municipal DIF en San Andrés Cholula, Aurora Tlatehui Percino, en representación de la presidenta municipal, Guadalupe Cuautle, encabezó dicha acción.

El programa tuvo una inversión de 250 mil pesos. Cada kit incluye artículos esenciales para el cuidado del bebé, como una bañera, mochila, pañalera con cambiador portátil, mochila cangurera, calentador y esterilizador de biberones, cobertor, toalla con capucha, mameluco, pañales, toallitas húmedas y productos de higiene.

#Municipios 🤰 Entrega DIF de San Andrés Cholula kits para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.

En representación de la presidenta municipal, Guadalupe Cuautle, la coordinadora del DIF, Aurora Tlatehui, señaló que esta entrega es con el objetivo de que todos los… pic.twitter.com/QXqBUTIwB4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 21, 2026

En su discurso, la coordinadora manifestó que el programa es una iniciativa del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de San Andrés Cholula y que tiene como objetivo proteger a la madre y al bebé antes y después del embarazo, proporcionando insumos esenciales durante esta etapa para mejorar su calidad de salud.

Agregó que las madres beneficiadas recibieron este kit con el objetivo de que el sistema municipal DIF fortalezca los diversos programas de atención preventiva y de apoyo a las mujeres embarazadas de San Andrés Cholula.

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