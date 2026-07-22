San Andrés Cholula inaugura Curso de Verano para niñas y niños

Con acciones que fortalecen el bienestar de las familias desde la infancia hasta la maternidad, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula a través del Sistema Municipal DIF, realizó la inauguración del “Curso de Verano 2026” y la “Entrega de Kits para Mujeres Embarazadas”, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral y la atención de los sectores más vulnerables.

Durante el arranque del Curso de Verano, niñas, niños y sus familias participaron en una jornada de bienvenida que incluyó una activación física, promoviendo la convivencia, la unión familiar y los hábitos saludables. A través de este programa, 150 menores tendrán acceso a actividades recreativas, deportivas, culturales y formativas en un entorno seguro, contribuyendo a su desarrollo físico, emocional y social.

Posteriormente, se realizó la entrega de 46 kits para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, como parte de una estrategia de acompañamiento integral que busca brindar mejores condiciones para la salud materna y el bienestar de las futuras madres y sus bebés.

Cada kit contiene artículos esenciales para el cuidado del recién nacido y de la madre, además, las beneficiarias recibieron previamente capacitación en temas de salud, nutrición, higiene, salud bucal, rehabilitación y atención psicológica, fortaleciendo una maternidad informada, segura y responsable.

Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal continúa construyendo un San Andrés Cholula más solidario e incluyente, donde el bienestar de las personas es el eje principal de las políticas públicas.

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