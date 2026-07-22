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Socavón en Infonavit Fuentes de San Bartolo preocupa a vecinos

Por:
Amaury Jiménez
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El hundimiento de 80 centímetros de diámetro se formó en la Avenida 3 Sur y Calle 119 Poniente.

Un nuevo socavón se acaba de formar en calles poblanas, ubicado frente al Centro Escolar 5 de Mayo, situación que vecinos señalan es un riesgo para conductores y personas que caminan diariamente por el lugar.

El socavón, de aproximadamente 80 centímetros de diámetro y un metro con 50 centímetros de profundidad, está ubicado sobre la Avenida 3 Sur y Calle 119 Poniente, en el Infonavit Fuentes de San Bartolo, al sur de la capital poblana.

Vecinos señalaron que el hoyo empezó a formarse la semana pasada tras las lluvias y el paso constante de unidades, que reblandecieron el pavimento.

La zona del hundimiento permanecía señalizada de manera improvisada con un cartón donde se lee “Peligro” y un huacal. Sin embargo, el agujero se ha ido abriendo más, y el cartón ya se encuentra en el interior del hoyo.

Vecinos y conductores que transitan a diario por el lugar esperan la intervención de las autoridades municipales para evitar riesgos para peatones y automovilistas. La avenida 3 Sur es de paso constante, y aunque actualmente hay vacaciones escolares, cuando los alumnos regresen a clases, el flujo de personas aumentará y se podría prevenir un accidente.

Cabe señalar que este nuevo socavón se suma a los hundimientos registrados en la capital poblana durante las últimas semanas. En la zona de Ignacio Romero Vargas han aparecido al menos tres en las últimas semanas.

El Ayuntamiento contabilizó hasta el pasado fin de semana 17 socavones en diferentes juntas auxiliares, originados por filtraciones de agua, redes de drenaje deterioradas y condiciones geológicas específicas.

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