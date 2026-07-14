SEP Puebla atendió 27 casos de acoso escolar en ciclo 2025-2026

Al cierre del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla reportó la atención de 27 casos de acoso escolar y la aplicación de sanciones a 47 docentes por diversas faltas administrativas, aunque solo 23 fueron suspendidos.

Así lo informó el secretario de Educación Pública estatal, Manuel Viveros Narciso, quien detalló que, de los casos de bullying documentados, 19 se presentaron en escuelas públicas y ocho en instituciones privadas.

Aseguró que todos los casos fueron atendidos conforme a los protocolos establecidos por la dependencia.

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Respecto a las acciones contra el personal docente, explicó que las sanciones obedecieron a conductas como abuso de autoridad, acoso laboral, ausencias injustificadas, falta de probidad y otras irregularidades.

Precisó que, en total fueron 47 los maestros sancionados, pero 23 fueron separados de sus cargos, 11 recibieron notas malas y 13 fueron acreedores a notas de extrañamiento.

Viveros Narciso también informó que, como resultado de la auditoría a la SEP se recuperaron 343 plazas que presentaban irregularidades en su asignación, lo que permitirá avanzar en la regularización de la dependencia.

Editor: Renato León

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