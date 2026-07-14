Delfina Pozos impulsa propuestas para mejorar el servicio de agua

Con el propósito de avanzar hacia el mejoramiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa concesionaria, Agua de Puebla, la diputada Delfina Pozos Vergara destacó la presentación de 30 propuestas legislativas en la materia.

En rueda de prensa para dar un balance del trabajo en el Congreso del Estado, la diputada de la Representación Legislativa del Partido Revolucionario Institucional detalló que una de las propuestas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Agua tiene como finalidad la creación de una plataforma pública.

Delfina Pozos indicó que en esta plataforma se publicaría el programa anual que, a su vez, debe contener el diagnóstico del estado físico de la infraestructura destinada al drenaje sanitario y pluvial; el inventario de colectores, subcolectores, alcantarillas, bocas de tormenta, rejillas, pozos de visita, cárcamos y demás infraestructura objeto de mantenimiento.

Además, la identificación de los puntos considerados de riesgo por inundación o por encharcamiento recurrente, el calendario anual de mantenimiento preventivo, limpieza y desazolve; la autoridad, organismo operador o concesionario responsable de ejecutar cada acción programada; las metas e indicadores de cumplimiento; el presupuesto destinado para la ejecución del programa y los mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes y los prestadores de servicio.

Por otra parte, la legisladora adelantó que, derivado de los recientes hechos, en los que un grupo de personas fallecieron en grutas de Cuetzalan, solicitará la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico, a fin de conocer las acciones preventivas que se están implementando para salvaguardar la integridad de las personas.

Finalmente, indicó que, a partir del deceso de un policía en el municipio de Ocoyucan durante un auxilio a personas afectadas por las lluvias, buscará la protección de las familias de los elementos que fallezcan en el cumplimiento de su deber, mediante una compensación económica, programas de vivienda y estudios para sus hijas e hijos.

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