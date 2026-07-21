Para evitar daños en pavimentación, Infraestructura coordina acciones

Con el objetivo de evitar daños a la obra pública y garantizar el bienestar de la población, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, encabezó una mesa de trabajo con dependencias estatales, municipales y empresas privadas operadoras de redes subterráneas.

Durante el encuentro, se coordinaron acciones preventivas y de mantenimiento mayor previas al inicio del Programa de Pavimentación 2026, el cual contempla la intervención de 100 vialidades en la entidad.

Durante la sesión, las autoridades presentaron los detalles técnicos de las primeras 25 vialidades programadas para la ciudad de Puebla. Por su parte, los representantes de los sectores público y privado se comprometieron a sumarse de manera organizada al desarrollo de estos trabajos.

El titular de la dependencia enfatizó que este esfuerzo conjunto atiende las instrucciones del gobernador Alejandro Armenta Mier para hacer más eficiente el gasto público y evitar el deterioro prematuro de las obras. Asimismo, reiteró que la prioridad de la actual administración es mantener una coordinación transparente y articulada que impacte positivamente en las familias poblanas.

La difusión anticipada de este paquete de obras permitirá programar las labores de excavación, renivelación y mantenimiento a cargo de dependencias y de la iniciativa privada antes de aplicar la carpeta asfáltica.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado establece mecanismos de coordinación eficaces para asegurar la correcta ejecución de las obras, prevenir afectaciones a la infraestructura existente y garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales, lo que consolida una gestión ordenada y sin contratiempos en la vía pública.

En la reunión participaron mandos directivos y personal técnico de la Secretaría de Infraestructura, SOAPAP, Agua de Puebla, el Ayuntamiento de Puebla y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como representantes de las empresas Telmex, Megacable y ENGIE.

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