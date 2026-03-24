Puebla impulsa masculinidades positivas para fortalecer igualdad

Con el objetivo de impulsar la equidad, la empatía y la formación de vínculos responsables, la Secretaría de las Mujeres participó en un encuentro enfocado en roles de género y prevención de violencia. “Promover masculinidades positivas significa construir relaciones basadas en empatía y cooperación, donde todas las personas puedan convivir con confianza y equidad”, señaló la titular de la dependencia, Yadira Lira Navarro.

Durante su ponencia, el general de brigada Estado Mayor, comandante de la 25/A Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas, señaló que los nuevos roles masculinos deben asumirse como una práctica cotidiana basada en la comunicación y la corresponsabilidad. Explicó que es importante promover la expresión emocional, la igualdad y la construcción de vínculos sanos, para contribuir a una sociedad más justa y a la transformación del entorno.

El general, con más de 35 años de servicio, compartió su experiencia y subrayó cómo la colaboración de instituciones como el Ejército en estos espacios permite abrir nuevas formas de comprender las interacciones humanas. Asimismo, destacó la importancia de formar valores, fomentar la consideración mutua, establecer relaciones equitativas y cuestionar estereotipos que limitan la interacción social.

La jornada destacó la instrucción permanente del gobernador Alejandro Armenta Mier de trabajar todos los días por la equidad, la justicia de una sociedad más humana, en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha colocado la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos en el centro de la transformación social.

El evento contó con la presencia de la directora de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública del Estado, Mónica Estefanía Tetla Villegas, en representación del secretario Manuel Viveros Narciso; la directora general del Centro Escolar “José María Morelos y Pavón”, María Guadalupe García Jiménez; así como estudiantes de distintas edades.

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