Pável Gaspar participa en mesa universitaria del UTIM

El diputado Pável Gaspar Ramírez participó en la Mesa de Atención Universitaria realizada en la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM), donde destacó la importancia de escuchar a la sociedad, especialmente a las y los jóvenes, para la construcción de leyes más justas a favor del desarrollo y el bienestar social.

Pável Gaspar señaló la importancia de trabajar en territorio y acudir a los municipios y a los espacios académicos para escuchar las necesidades reales de la población.

En su mensaje, el legislador hizo un llamado a legislar en materia de educación, campo y bienestar a partir de las voces ciudadanas, ya que “si no escuchamos, corremos el riesgo de legislar desde la distancia y no desde la realidad”, puntualizó.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política celebró la realización de este tipo de mesas, que permiten a las y los estudiantes expresar sus inquietudes, propuestas y proyectos.

Finalmente, el diputado reiteró su compromiso para dar seguimiento al convenio de colaboración previamente establecido con la UTIM, con el objetivo de generar acciones concretas en beneficio de las y los estudiantes de la Mixteca poblana.

“Queremos que todas y todos ustedes puedan alcanzar sus sueños, sin límites. Desde el Congreso trabajamos para abrir caminos y generar oportunidades que les permitan construir un mejor futuro”, concluyó.

En este ejercicio estuvo presente el rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Sergio Valero Orea, así como integrantes de la comunidad universitaria.

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