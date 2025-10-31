Manolo Herrera desiste en la contienda interna del PAN en Puebla

El aspirante a la dirigencia del PAN en el municipio de Puebla, Manolo Herrera Rojas, desistió de seguir participando en la contienda interna.

Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó una contienda exclusiva para mujeres.

A través de un comunicado, el candidato informó que acatará la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF.

Sin embargo, aclaró que no comparte la sentencia, ya que la mayoría de militantes votó por su proyecto durante la asamblea municipal que se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre.

Además, dejó entrever que su grupo político impulsará a un perfil femenino para ocupar la presidencia del Comité Directivo Municipal (CDM).

Te puede interesar: PAN Puebla deberá elegir a una mujer como dirigente, confirma Sala del TEPJF

“Acatamos la resolución del Tribunal, pero no la compartimos, pues consideramos que no respeta la decisión clara y contundente de la militancia”, señaló.

Asimismo, remarcó que el objetivo principal del partido es prepararse para ganar las elecciones intermedias del 2027.

Manolo Herrera fue un perfil impulsado por el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña; sin embargo, su triunfo fue anulado y se ordenó la reposición del proceso.

Lo anterior, luego de que la aspirante del grupo contrario, Guadalupe Leal Rodríguez, promovió una impugnación para demandar una contienda exclusiva para mujeres.

El TEPJF resolvió a su favor para garantizar la alternancia de género, ya que la dirigencia municipal del PAN solo ha tenido una presidenta en los últimos 15 años.

Comunicado a las y los militantes de Acción Nacional: pic.twitter.com/alrFPgJW0w — Manolo Herrera Rojas (@manoloherrerar) October 30, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: