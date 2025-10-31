Transportistas bloquean vialidades principales de Puebla

Un grupo de aproximadamente 20 vehículos y más de 50 miembros del Sindicato 20 de Noviembre mantuvieron paralizadas diversas vialidades principales de Puebla durante una manifestación por supuestas inconformidades en la asignación de contratos para la construcción.

Desde poco después de las ocho de la mañana y hasta las 13:00 horas, los transportistas bloquearon el Periférico Ecológico a la altura de Peri Plaza, así como la 11 Sur en el cruce con el periférico, generando filas de vehículos varados en ambos sentidos y confrontaciones entre manifestantes y ciudadanos afectados.

El sistema de transporte público RUTA también sufrió complicaciones por la protesta, afectando a usuarios de la capital poblana.

Los miembros del Sindicato 20 de Noviembre señalaron que las manifestaciones se deben a la pérdida de contratos relacionados con el Proyecto Interoceánico, además de denunciar favoritismos a nivel nacional en la distribución de empleos.

Alrededor de las 13:00 horas, autoridades estatales y representantes de los inconformes establecieron una mesa de diálogo para negociar acuerdos que permitieran liberar las vialidades tras casi cinco horas de bloqueo.

#ConexiónVial 🚨 La SSC reporta cierres de circulación en las siguientes vialidades debido a la manifestación de transportistas:



•11 Sur y 105 Poniente

•11 Sur y acceso a San Bartolo

•11 Sur y Cuauhtémoc

•11 Sur y 83 Poniente

•11 Sur y 117 Poniente



Vía @_jesuszav pic.twitter.com/jJBLGOFb7o — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 31, 2025

