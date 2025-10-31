Amarran y golpean a presunto asaltante en Amozoc

Un presunto delincuente fue golpeado por vecinos de Amozoc, que lo señalaban como responsable delincuente cometer múltiples asaltos en la zona.

Este viernes, ciudadanos de la zona de La Venta se reunieron para confrontar a un sujeto, a quien señalaban como responsable de quererlos asaltar.

Los pobladores atraparon al masculino que intentó amenazarlos con un objeto tipo arma de fuego.

#Seguridad Vecinos de La Venta en el municipio de Amozoc capturaron a un hombre a quien señalaron como responsable de intentar asaltar a ciudadanos de la zona.



Luego de golpearlo, lo dejaron semidesnudo y amarrado a un poste de luz, junto con el objeto con el que amenazaba a sus víctimas.

Luego de golpearlo, los civiles dejaron semidesnudo al hombre de aproximadamente 25 años de edad, quien terminó amarrado junto con su “arma” en un poste de luz.

Aunque los pobladores amenazaban con lincharlo, pero prefirieron dejarlo en esta zona y difundir su fotografía para que la sociedad se cuidara de su actuar.

Más tarde, la Policía Municipal acudió a rescatarlo y ponerlo bajo detención formal.

Editor: Renato León

