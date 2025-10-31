Localizan el cadáver de una mujer en motel de Bosques de Manzanilla

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado al interior de un motel de Bosques de Manzanilla; el caso es investigado para esclarecer la forma en que la fémina habría terminado de esta manera.

La mañana de este viernes, trabajadores del “Motel Manzanilla” trabajaban como de manera habitual, pero al notar que la huésped de una habitación no salía, decidieron ingresar para corroborar su situación.

Al acceder, notaron la presencia de una persona que presuntamente tenía síntomas de intoxicación por sobredosis de narcóticos, por lo que dieron aviso al 911.

Paramédicos llegaron al lugar de los hechos, donde intentaron estabilizar a la mujer, pero esta perdió la vida poco después.

La zona quedó asegurada y se dio aviso de lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado (FGE), y aunque en un inicio trascendió que la mujer tenía signos de violencia, esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Editor: Renato León

