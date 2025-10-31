Matan a conductor de vehículo de carga en la México-Puebla

El operador de una camioneta de carga de Transportes Arreguín fue asesinado a disparos en la autopista México-Puebla con altura del kilómetro 94, con sentido a la CDMX.

La mañana de este viernes, agentes de la Guardia Nacional que circulaban en vigilancia por la autopista 150D notaron la presencia de una camioneta de caja seca orillada en la vialidad con altura de San Lucas El Grande. Al inspeccionar el vehículo, se dieron cuenta que el cuerpo sin vida del operador se encontraba con un impacto de bala en la cabeza.

Los agentes dieron aviso a sus similares para resguardar la zona y desplegar un operativo en búsqueda de posibles sospechosos.

Una vez con el área a resguardo, se inició el trabajo de levantamiento de cadáver por parte del Servicio Médico Forense (Semefo) y la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta ahora se presume que este crimen podría ser parte de un asalto con violencia, aunque se desconocen los detalles sobre el o los responsables.

