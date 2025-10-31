Interno del Penal de San Miguel muere en su celda

Un hombre que se encontraba cumpliendo condena en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la capital poblana, fue encontrado sin vida en su celda.

Según los informes, fue a través de un recorrido de revisión que elementos de custodia penitenciaria adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) encontraron a Israel R., sin vida en su espacio de reclusión.

Los uniformados informaron que el hombre de 31 años de edad yacía sin vida al estar colgado con una soga atada al cuello. A pesar de que lo bajaron para intentar ayudarlo, no pudieron hacer nada por su vida.

El levantamiento de cadáver fue realizado por personal forense y se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Aunque se sabe que, Israel ya había intentado quitarse la vida pero su soga se rompió en aquella ocasión.

Además, el hoy occiso recibía tratamientos contra la depresión y ansiedad, mientras que cumplía su condena por homicidio, robo agravado y portación de arma de fuego, de la cual ya había vivido 13 años en prisión.

#Seguridad 🚔 Presuntamente un interno del Penal de San Miguel, identificado como Israel R., de 31 años, habría atentado contra su vida al colgarse dentro de su celda, logrando concluir así con su existencia.



Aparentemente el masculino había intentado quitarse la vida en otras… pic.twitter.com/aMVJP0c62W — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 31, 2025

Editor: Renato León

Te recomendamos: