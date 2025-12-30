Ejecutan a un campesino en Huaquechula

Un hombre fue asesinado cuando se encontraba realizando sus labores en el campo en el municipio de Huaquechula, sin que hasta ahora se sepa la identidad de los victimarios o motivos del ataque.

Durante la tarde del lunes, transeúntes de la carretera federal de Izúcar de Matamoros – Atlixco llamaron a emergencias al ver a un hombre tendido en el piso con heridas sangrantes.

Los civiles llamaron a emergencias e informaron lo ocurrido, por lo que agentes de Huaquechula y paramédicos se trasladaron hasta la zona perteneciente a la comunidad de San Juan Huiluco.

Sin embargo, una vez en el área, los técnicos en urgencias confirmaron el deceso del masculino de aproximadamente 45 años de edad, quien tenía un disparo en el rostro.

Aunque no se informó la identidad del hoy occiso, se señaló que laboraba como campesino cuando fue atacado; no obstante, la fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.

