Ejecutan a presunto líder criminal en la Puebla-Orizaba

Un presunto criminal fue asesinado a disparos cuando transitaba por la autopista Puebla-Orizaba, sitio donde se presume se realizó lo que sería un ajuste de cuentas o ataque directo.

El crimen ocurrió durante la tarde del lunes 29 de diciembre, cuando Genaro P., alias “El General” fue interceptado y atacado a disparos cuando viajaba en su Jetta de color negro en el tramo de Amozoc-Nautla sobre la autopista 150D.

En dicho punto, fue donde sus agresores le realizaron múltiples disparos de arma de fuego, dejándolo abatido al interior de su vehículo particular.

Autoridades federales y estatales realizaron el resguardo del área, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de cadáver de la víctima de 50 años de edad.

De manera extraoficial se informó que el masculino, podría estar relacionado con el robo de combustible, pues tenía antecedentes penales por este ilícito.

Hasta ahora no se ha revelado la identidad de los involucrados en este crimen.

