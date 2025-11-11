Banda de ladrones irrumpe y roba en fraccionamiento de Xilotzingo

Una banda dedicada al robo a casa habitación ingresó al fraccionamiento San Luis, en San José Xilotzingo, y sustrajo bienes de cuatro viviendas, por lo que las autoridades ministeriales ya los buscan. Los hechos ocurrieron la tarde del 9 de noviembre.

Los delincuentes hicieron un hoyo en el muro perimetral para acceder al fraccionamiento. Posteriormente, ingresaron a al menos dos domicilios donde robaron diversos artículos de valor y efectivo, de acuerdo con reportes de los los propietarios.

El escape de los cuatro sujetos quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron a los ladrones cargando maletas y mochilas. Los videos han sido difundidos en redes sociales para facilitar su identificación y detención por parte de las autoridades.

#Seguridad 🐀 Al menos cuatro sujetos abrieron un boquete en la barda perimetral e ingresaron a dos casas del fraccionamiento San Luis de #Xilotzingo, donde sustrajeron efectivo, joyas y aparatos diversos, un botín de monto desconocido hasta ahora.



✍️ Con información de… pic.twitter.com/QUfLG60bwd — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 10, 2025

