Banda de ladrones irrumpe y roba en fraccionamiento de Xilotzingo

Por:
Jesus Zavala
Los delincuentes hicieron un hoyo en el muro perimetral para ingresar al lugar. / Foto: Especial.

Una banda dedicada al robo a casa habitación ingresó al fraccionamiento San Luis, en San José Xilotzingo, y sustrajo bienes de cuatro viviendas, por lo que las autoridades ministeriales ya los buscan. Los hechos ocurrieron la tarde del 9 de noviembre.

Los delincuentes hicieron un hoyo en el muro perimetral para acceder al fraccionamiento. Posteriormente, ingresaron a al menos dos domicilios donde robaron diversos artículos de valor y efectivo, de acuerdo con reportes de los los propietarios.

El escape de los cuatro sujetos quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron a los ladrones cargando maletas y mochilas. Los videos han sido difundidos en redes sociales para facilitar su identificación y detención por parte de las autoridades.

