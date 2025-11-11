Autoridades investigan ejecución del asesino de Carlos Manzo

Las autoridades de Michoacán investigan las circunstancias bajo las cuales el sicario que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue abatido con un solo disparo tras haber sido capturado, luego de un forcejeo con el equipo de seguridad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reveló este lunes que ya se realiza una revisión exhaustiva de la actuación de los escoltas del edil y de los elementos de la Guardia Nacional que integraban el cerco de seguridad.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que el atacante, identificado como Víctor Manuel, de 17 años y originario del municipio de Paracho, fue detenido en el lugar de los hechos y ultimado tras un forcejeo.

Te puede interesar: Sheinbaum regalará su boleto para la inauguración del Mundial

Por ello, Ramírez Bedolla señaló que ya se investigan las causas que permitieron que se “flexibilizara” el cerco de seguridad, así como los motivos precisos que llevaron a la ejecución del joven señalado de realizar los disparos.

No obstante, evitó responder directamente cuando un periodista le preguntó si se estaba investigando un móvil político detrás del magnicidio; asimismo, reiteró que se buscará establecer qué célula criminal ordenó el ataque.

Cabe recordar que el alcalde Carlos Manzo se encontraba al momento del atentado rodeado por un operativo de ocho agentes de su confianza y catorce elementos de la Guardia Nacional, cuyo protocolo de actuación es objeto de escrutinio.

Te recomendamos: