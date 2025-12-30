Detienen a adolescente reclutada para ataque suicida en Pakistán

La policía de Pakistán detuvo a una adolescente que fue reclutada a través de internet por el Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB), grupo separatista proscrito como terrorista por Estados Unidos, para llevar a cabo un “importante ataque suicida”.

Las autoridades anunciaron que no enfrentará cargos criminales y será puesta bajo protección estatal como “una víctima en lugar de una sospechosa”.

El ministro del Interior de la provincia de Sindh, Ziaul Hassan, explicó en conferencia de prensa que la joven fue detenida durante un control policial de rutina en autobuses mientras viajaba hacia Karachi, la capital de Sindh.

Según Hassan, el grupo convenció a la adolescente de que cometer un ataque le traería honor y reconocimiento dentro de la comunidad baluchi, siguiendo el ejemplo de otras mujeres que han realizado atentados suicidas contra fuerzas de seguridad.

“La joven parecía confundida cuando los oficiales de policía le hicieron preguntas rutinarias”, relató Hassan. Durante la conferencia, la adolescente apareció con su rostro cubierto junto a su madre, sin que se revelara su identidad o edad.

La policía mostró un video en el que ella relataba sus contactos con el ELB y cómo acordó ejecutar un ataque suicida.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, condenó al ELB y a otros grupos separatistas por reclutar personas hacia la violencia, afirmando que la detención evitó una posible gran pérdida de vidas.

