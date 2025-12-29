Asesinan a trabajador de juegos mecánicos tras riña en Xicotepec

La tarde de este lunes fue asesinado un hombre de dos balazos en el municipio de Xicotepec, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El hecho se presentó alrededor de las 12:00 horas en el centro de Villa Ávila Camacho, conocida como La Ceiba, tras una riña registrada a un costado de una cancha, en la que participaron tres sujetos: un trabajador de juegos mecánicos y dos hombres más.

La víctima fue identificada como César “M”, de 42 años de edad, originario del municipio de Coyutla, Veracruz, quien quedó tendido sobre el pavimento.

Tras la discusión, uno de los agresores, quien presuntamente viajaba en una motocicleta junto con su acompañante, sacó un arma de fuego tipo escuadra calibre .45 milímetros y disparó contra el trabajador, provocándole heridas en el abdomen que posteriormente le quitaron la vida.

Servicios de emergencia arribaron al lugar de los hechos únicamente para confirmar que el trabajador de los juegos mecánicos ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Xicotepec resguardaron la zona en espera del arribo de agentes estatales de investigación y peritos, quienes realizaron las indagatorias correspondientes, el embalaje del cartucho percutido y las diligencias para el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al anfiteatro distrital de Xicotepec.

Tras el homicidio, se inició la carpeta de investigación correspondiente en contra del presunto responsable y su acompañante, quienes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

