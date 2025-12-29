Estudiantes UDLAP, primeras mexicanas en conferencia ICON de PRSSA

Christianne Junghanns Sánchez de Cima y Maday Delaia Espinosa Fosado, estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), marcaron un precedente al convertirse en las primeras mexicanas en participar en el ICON, la conferencia internacional más relevante de comunicación, marketing y relaciones públicas organizada por la Public Relations Student Society of America (PRSSA) en Washington D.C.

Las estudiantes UDLAP, como integrantes de la primera mesa directiva de PRSSA México, participaron activamente en este encuentro que congrega a profesionales y universitarios de todo el mundo, y que impulsa el aprendizaje sobre las innovaciones más recientes en relaciones públicas. Cabe recordar que la PRSSA, afiliada a la Public Relations Society of America (PRSA), es una de las asociaciones profesionales de relaciones públicas más influyentes en Estados Unidos y tiene el propósito de formar a líderes del sector.

La edición 2025 del ICON se desarrolló bajo el eje temático “DC + Politics”, ofreciendo un panorama integral sobre el papel que juegan los medios de comunicación en temas políticos y en la gestión de la información; bajo ese programa, las estudiantes de la UDLAP participaron en talleres, sesiones y actividades de networking con líderes globales, y asistieron en la cena anual del National Press Club, la organización profesional más reconocida para periodistas en Estados Unidos.

Cabe destacar que, gracias a su desempeño, ambas estudiantes obtuvieron apoyos educativos que hicieron posible su presencia en esta cumbre internacional. En el caso de Christianne, obtuvo la PRSSA ICON Travel Grant, apoyo otorgado solo a 10 estudiantes nacionales e internacionales, que cubrió inscripción, vuelos redondos, alojamiento, alimentos y transporte. Por su parte, Maday fue seleccionada para la PRSSA ICON Air Travel Grant, patrocinada por Delta Airlines y, por primera vez, en colaboración con Aeroméxico, fortaleciendo así los lazos entre ambas organizaciones.

Gracias a la participación de estas estudiantes en este foro, la UDLAP se suma a universidades de Argentina, Perú, Chile y Puerto Rico como una de las primeras instituciones de educación superior en América Latina y la primera en México en formar parte de esta cumbre internacional de relaciones públicas, generando nuevas conexiones con capítulos estudiantiles de diferentes países y fortaleciendo su presencia internacional.

Con esta primera representación mexicana en el ICON, la Universidad de las Américas Puebla reafirma su compromiso con la formación de comunicadores capaces de integrar prácticas internacionales, destacarse en espacios globales y fortalecer la presencia de México en foros de alto nivel. Si quieres conocer más de la UDLAP, la mejor universidad privada de México, te invitamos a visitar: https://www.udlap.mx/web/.

