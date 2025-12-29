Frente Frío 25 provocará lluvias en Sierras Norte y Nororiental

Como parte del monitoreo a la temporada invernal, y ante el ingreso del Frente Frío No. 25, el titular de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, Bernabé López Santos, informó que se prevén lluvias de moderadas a fuertes en las Sierras Norte y Nororiental de la entidad durante estos días de fin de año.

Estas precipitaciones podrían tener actividad eléctrica y se pronostican vientos de 30 a 35 kilómetros por hora en gran parte del estado.

Asimismo, la masa de aire ártico asociada al frente provocará un descenso de la temperatura en las sierras poblanas, zonas altas y aledañas al Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Ante estas condiciones, el Gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta, mantiene habilitados 65 dormitorios seguros en igual número de municipios, listos para atender a la población en situación de vulnerabilidad durante esta época, en los cuales, de manera conjunta con el Sistema Estatal DIF y los ayuntamientos se brinda atención cercana, alimentos y alojamiento temporal.

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Protección Civil, mantiene coordinación interinstitucional con autoridades federales, estatales y municipales, para atender posibles contingencias y salvaguardar la integridad de las y los poblanos.

Te recomendamos: