Dos personas son asesinadas en San Sebastián de Aparicio

Una pareja fue asesinada a disparos durante una presunta persecución y ataque armado en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, Puebla. El incidente ocurrió la noche del lunes en la zona cercana al Camino a San Aparicio.

Vecinos reportaron múltiples disparos y un vehículo que se estaba incendiando cerca del panteón local. Esto provocó un despliegue de elementos de seguridad pública local y federal, así como paramédicos por tierra y aire.

Durante el operativo, se logró ubicar el automóvil incendiado y una camioneta tipo pickup de color blanco con múltiples impactos de bala. Dentro de ellas se encontraron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer.

Te puede interesar: Ejecutan a presunto líder criminal en la Puebla-Orizaba

Los cuerpos fueron asegurados por agentes de seguridad, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias de ley entre las calles Vicente Guerrero y Melchor Ocampo.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas y los testigos solo refirieron haber visto una persecución en el área, sin que se conozcan más detalles de los implicados.

#ACTUALIZACIÓN ✍🏻 Dos personas muertas, un hombre y una mujer, fue el saldo del ataque en el que un automóvil fue incendiado y una camioneta baleada en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.



Autoridades municipales y federales realizaron un operativo por tierra y aire.… pic.twitter.com/KljBFoB496 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 30, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: