Investigan muerte de presunto ladrón en San Pedro Cholula

Las autoridades ministeriales investigan la muerte de un hombre ocurrida al interior de una vivienda en la comunidad de San Agustín Calvario, en San Pedro Cholula, luego de que el propietario del inmueble asegurara que actuó para defenderse de un presunto robo.

Los hechos fueron reportados durante la noche del domingo, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron a un domicilio señalado por vecinos como escenario de un intento de robo.

Al arribar, encontraron al dueño de la propiedad con rastros de sangre y una versión que apuntaba a que un desconocido había ingresado a su hogar para atacarlo e intentar robarle.

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De acuerdo con los primeros informes, el residente indicó que enfrentó al supuesto intruso y logró neutralizarlo. Posteriormente, permitió el acceso de los uniformados a la vivienda para verificar la situación.

Dentro del inmueble fue hallado un hombre tendido en el suelo con heridas severas. Paramédicos confirmaron que había fallecido antes de recibir atención médica.

Debido a que una persona perdió la vida durante el incidente, el propietario fue asegurado y trasladado ante las autoridades competentes mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) desarrolla las diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos y si la actuación del detenido se encuentra amparada por la ley.

Editor: César A. García

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