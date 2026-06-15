Estudiantes UDLAP ganan plata en Infomatrix Nacional 2026

Las estudiantes de la Licenciatura en Física, Myrahis Sanluis Cerezo y Valentina García Hernández, y la estudiante de Sistemas Computacionales Alejandra Cruz Ruiz, integrantes del Equipo Representativo STEM de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvieron el reconocimiento Plata en la XX edición del Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia y Tecnología (Infomatrix Latinoamérica), final nacional México 2026 de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Solacyt).

El equipo de la UDLAP, asesorado por la Dra. Milagros Zeballos, profesora de tiempo completo del departamento de Actuaría, Física y Matemáticas, concursó en la categoría “Divulgación científica” con la aplicación web ImpactLAB: Simulador de Impactos de Asteroides y Análisis de Riesgo Localizado, APP dirigida a estudiantes de primaria interesados en aprender sobre los asteroides del sistema solar, los posibles efectos de su caída en el estado de Puebla y las estrategias de mitigación que se conocen.

Esta aplicación contiene un simulador que permite seleccionar el tamaño, la composición, la velocidad y el ángulo de impacto de un asteroide que se estrellaría en alguna locación del estado de Puebla. Dicho simulador estima los principales efectos físicos del impacto, como el tamaño del cráter, la actividad sísmica y la radiación térmica producidos. Asimismo, cuantifica la población y el número de viviendas afectadas utilizando datos del INEGI.

En entrevista, los integrantes del equipo coincidieron en expresar que el objetivo de esta aplicación es sembrar o incentivar el interés de los niños en áreas STEM a través de un tema llamativo, como el espacio y los asteroides, además de vincular estos temas directamente con su entorno cotidiano, es decir, que la aplicación arroje resultados ligados a su comunidad, pueblo o ciudad.

“Nuestra preparación para el concurso consistió en entender las ecuaciones que describen la física del impacto de un asteroide y encontrar la forma de que un niño las comprendiera. Realizamos muchísimas interacciones con la aplicación para transmitir la importancia de las áreas STEM de manera intuitiva y significativa”, explicó Myrahis, quien, junto a sus compañeras, pasó dos días exponiendo su trabajo ante cinco jueces del concurso.

En ese sentido, Alejandra comentó que los nervios se acentuaban más en la espera de la exposición, pues “nunca se está seguro de cuándo puede llegar un juez. En esos intervalos aprovechaba para repasar las preguntas que nos puedan hacer y así sentirme aún más preparada para el momento en que se hicieran presentes.” Ante la pregunta de lo más valioso que se llevan de esta experiencia, Valentina reconoció que es, sin duda, el crecimiento profesional y personal. “Es inspirador encontrarse inmersa en una red de jóvenes que, al igual que nosotras, buscan cambiar el mundo a través de la ciencia y la tecnología. Me llevo un deseo profundo de seguir inspirando vidas con nuestro proyecto y el anhelo de continuar este camino de innovación junto a mis compañeras, quienes, más allá de un equipo de trabajo, se han convertido en mis grandes amigas”, confirmó.

Infomatrix 2026

Este evento se llevó a cabo del 27 al 30 de mayo en la Universidad de Ixtlahuaca CUI, Estado de México, con la participación de alrededor de 200 equipos conformados por estudiantes de todo el país de entre 5 y 25 años, quienes expusieron proyectos de ciencia, tecnología y arte digital.

Cabe comentar que los equipos participantes del Infomatrix 2026 provinieron de las etapas regionales correspondientes en diversos estados de la República Mexicana y de ferias externas, con el objetivo de presentar sus proyectos a sus pares y profesores, así como de mostrar sus posibles aplicaciones. En el caso del equipo STEM UDLAP, se ganó su lugar en este evento al obtener el reconocimiento de plata en el evento regional de Puebla, realizado en la Universidad de las Américas Puebla, en abril pasado.

¿Qué es STEM UDLAP?

El Equipo Representativo STEM UDLAP es un semillero de nuevos talentos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este proyecto impulsa la innovación, la ciencia y la tecnología mediante proyectos, competencias y actividades que promueven el desarrollo académico y profesional de sus integrantes. Para conocer más del equipo, visita https://www.udlap.mx/stem/.

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