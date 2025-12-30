Protestan en Chapulco contra construcción de iglesia cristiana

Ciudadanos del municipio de Chapulco se manifestaron frente a la presidencia municipal para exigir al alcalde, Marcelino Cuevas Martínez, la cancelación de una obra destinada a la construcción de una iglesia cristiana, al argumentar que en la comunidad solo deben permitirse edificaciones relacionadas con la religión católica.

Durante el fin de semana, aproximadamente 90 vecinos se concentraron para mostrar su rechazo a la presencia de otras religiones en el municipio, señalando que defenderán sus creencias y tradiciones, las cuales, aseguran, han prevalecido por generaciones entre los habitantes.

La inconformidad surgió después de que pobladores detectaron el inicio de la construcción de un templo cristiano en calles principales del municipio, situación que motivó la organización de la protesta y la exigencia de suspender de manera inmediata los trabajos.

Ante la presión social, integrada principalmente por personas de la tercera edad, el edil acudió al lugar para dialogar con los inconformes. En el encuentro también estuvo presente el delegado de Gobernación en la región, quien fungió como mediador entre las autoridades municipales y los manifestantes.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si la obra será cancelada o si se alcanzará algún acuerdo entre los integrantes de la iglesia cristiana y los pobladores de Chapulco. No obstante, los manifestantes advirtieron que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para impedir la construcción.

