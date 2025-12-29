Dan apoyo de 30 mil pesos para afectados por accidente del Tren Interoceánico

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó este lunes un recorrido por hospitales del ISSSTE e IMSS en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para verificar la atención médica a las personas lesionadas por el incidente registrado el domingo 28 de diciembre en la línea Z del Tren Interoceánico.

Durante su visita al Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz, informó que se otorga un primer apoyo de 30 mil pesos a las familias para gastos inmediatos de traslado.

“Es un apoyo inmediato, además de los gastos de traslado y todo el apoyo que requieran los familiares. Y se va a apoyar con todo lo que se requiera, de acuerdo a lo que le determine la Fiscalía y por parte de la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación se va a dar todo el apoyo a todas las familias”, señaló Sheinbaum en entrevista con medios.

Tal vez te interese: Sheinbaum pide no especular sobre accidente del Tren Interoceánico

#Nacional En Oaxaca, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido por la Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE, el Hospital General IMSS Bienestar Salina Cruz y el Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz del IMSS, para verificar que todas y… pic.twitter.com/PNRbO3Yf3r — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 29, 2025

Acompañada por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y por los titulares del IMSS Bienestar y del IMSS, Alejandro Svarch Pérez y Zoé Robledo Aburto, la mandataria detalló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como servidores públicos federales y estatales, dan seguimiento a los lesionados.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Gobernación, 34 personas continúan hospitalizadas recibiendo atención especializada, mientras que ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que fallecieron.

La dependencia puso a disposición el número 55 22 30 21 06 para brindar información y orientación a los familiares de las personas afectadas.

Te recomendamos: